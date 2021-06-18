Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР

Преимущества

Эргономика: велосипедная рукоятка гарантирует надежный и удобный хват

Безопасность: специальный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе

Мощность и надежность: двухтактный двигатель и надежный карбюратор Ruixing

Праймер: резиновая кнопка, которая накачивает топливной смесью камеру карбюратора и облегчает запуск холодного двигателя

Специальный нож: подходит для резки кустов и густых зарослей

Хромированные цилиндры: обеспечивают долгий срок службы поршневой группы

Легкий запуск: благодаря специальной конструкции стартера двигатель заводится без приложения дополнительных усилий

СТАВР ТБ-1700ЛР – эргономичный бензиновый триммер от отечественного производителя. Подходит для обработки приусадебного участка, мягкой травы и жёсткого кустарника.