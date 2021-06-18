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Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
4.8
5
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
    Арт. О00000027698
    4.8
    5
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
    Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР

      Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000027698
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.38
      Мощность, л.с.
      		2.3
      Ширина скашивания леской, см
      		44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • СТАВР ТБ-1700ЛР – эргономичный бензиновый триммер от отечественного производителя. Подходит для обработки приусадебного участка, мягкой травы и жёсткого кустарника.

        Преимущества

        • Эргономика: велосипедная рукоятка гарантирует надежный и удобный хват
        • Безопасность: специальный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
        • Мощность и надежность: двухтактный двигатель и надежный карбюратор Ruixing
        • Праймер: резиновая кнопка, которая накачивает топливной смесью камеру карбюратора и облегчает запуск холодного двигателя
        • Специальный нож: подходит для резки кустов и густых зарослей
        • Хромированные цилиндры: обеспечивают долгий срок службы поршневой группы
        • Легкий запуск: благодаря специальной конструкции стартера двигатель заводится без приложения дополнительных усилий