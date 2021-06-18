Бензиновый триммер Ставр ТБ-1700ЛР
Арт. О00000027698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.38
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Мощность, л.с.
|2.3
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- СТАВР ТБ-1700ЛР – эргономичный бензиновый триммер от отечественного производителя. Подходит для обработки приусадебного участка, мягкой травы и жёсткого кустарника.
Преимущества
- Эргономика: велосипедная рукоятка гарантирует надежный и удобный хват
- Безопасность: специальный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- Мощность и надежность: двухтактный двигатель и надежный карбюратор Ruixing
- Праймер: резиновая кнопка, которая накачивает топливной смесью камеру карбюратора и облегчает запуск холодного двигателя
- Специальный нож: подходит для резки кустов и густых зарослей
- Хромированные цилиндры: обеспечивают долгий срок службы поршневой группы
- Легкий запуск: благодаря специальной конструкции стартера двигатель заводится без приложения дополнительных усилий