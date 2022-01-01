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Щетка д/дрели STAYER 35113-30 кистевая,витая стальная проволока 2шт.
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Наборы щеток
    Щетка д/дрели STAYER 35113-30 кистевая,витая стальная проволока 2шт.
    Арт. Х1317296
    Щетка д/дрели STAYER 35113-30 кистевая,витая стальная проволока 2шт.

      Щетка д/дрели STAYER 35113-30 кистевая,витая стальная проволока 2шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317296

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Макс. диаметр, мм
      		30
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Количество предметов, шт
      		2
      Толщина проволоки, мм
      		0.3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Щетка STAYER MASTER кистевая для дрели, витая стальная проволока 0,3 мм, 30 мм - проходит обязательный контроль качества. Витая стальная проволока 0,3 мм. Специальная форма для обработки труднодоступных мест. Надежная защита от коррозии благодаря латунированному покрытию. Гофрированная проволока позволяет проводить зачистные работы в щадящем режиме. Максимальная частота вращения 4500 об/мин. Щетка соответствует действующим стандартам качества и обеспечивает безопасную работу в четко регламентированном диапазоне оборотов. Применяется на дрели для удаления краски, ржавчины, заусенцев, нагара, окалины с поверхности изделий из стали и цветных металлов. Тип упаковки: ДББ.