Щетка д/дрели STAYER 35113-30 кистевая,витая стальная проволока 2шт.

Описание товара:

Щетка STAYER MASTER кистевая для дрели, витая стальная проволока 0,3 мм, 30 мм - проходит обязательный контроль качества. Витая стальная проволока 0,3 мм. Специальная форма для обработки труднодоступных мест. Надежная защита от коррозии благодаря латунированному покрытию. Гофрированная проволока позволяет проводить зачистные работы в щадящем режиме. Максимальная частота вращения 4500 об/мин. Щетка соответствует действующим стандартам качества и обеспечивает безопасную работу в четко регламентированном диапазоне оборотов. Применяется на дрели для удаления краски, ржавчины, заусенцев, нагара, окалины с поверхности изделий из стали и цветных металлов. Тип упаковки: ДББ.