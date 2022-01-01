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Щетки для дрелей и шуруповертов

Наборы щеток

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборы щеток в городе Ярославль по цене от 93 до 495 рублей. В наличии более 9 наименований. Наборы щеток можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор кордщеток Практика 2 шт для дрели, мягкие, 75 мм чаш, 100 мм радиал, блистер
290 ₽
Набор кордщеток Практика 2 шт для дрели, мягкие, 75 мм чаш, 100 мм радиал, блистер
Набор корщеток Fit 38563, 3 шт.
360 ₽
Набор корщеток Fit 38563, 3 шт.
Набор кордщеток для дрели Практика мягкие 773-507
495 ₽
Набор кордщеток для дрели Практика мягкие 773-507
Набор кордщеток Практика 3 шт для дрели, мягкие, 50мм чаш, 50мм радиал, 25мм кисть, блистер
290 ₽
Набор кордщеток Практика 3 шт для дрели, мягкие, 50мм чаш, 50мм радиал, 25мм кисть, блистер
Набор корщеток-насадок д/дрели STURM 9017-05-BS5
149 ₽
Набор корщеток-насадок д/дрели STURM 9017-05-BS5
Набор корщеток-насадок д/дрели STURM 9017-05-BS31
129 ₽
Набор корщеток-насадок д/дрели STURM 9017-05-BS31
Набор щеток для дрели Stanley STA36090-XJ (3 шт.)
420 ₽
Набор щеток для дрели Stanley STA36090-XJ (3 шт.)
Щетка д/дрели STAYER 35113-30 кистевая,витая стальная проволока 2шт.
93 ₽
Щетка д/дрели STAYER 35113-30 кистевая,витая стальная проволока 2шт.
Набор корщеток FIT 38572, 5 шт.
390 ₽
Набор корщеток FIT 38572, 5 шт.