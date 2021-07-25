Преимущества

Небольшой вес

Тихий аккумуляторный двигатель

Складная рукоятка для компактного хранения

Высокая маневренность

Гибридный травосборник объемом 30 л

Бесщеточный двигатель обеспечивает меньшие затраты на обслуживание и долгий срок службы

Аккумулятор в комплекте - можно сразу приступить к работе

Оптимальная циркуляция воздуха в газонокосилке обеспечивает бесперебойную работу

Аккумуляторная газонокосилка STIGA COLLECTOR 132 AE 291302068/ST1 применяется для кошения газона на небольшом участке. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью за счёт отсутствия выхлопов. Возможность настроить высоту рукоятки по росту пользователя обеспечивает удобство использования. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 30 до 70 мм для выполнения разных задач.