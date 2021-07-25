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Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
5.0
1
16 800 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
    Арт. О00000025050
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE

    Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE

    16 800 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    24 месяца гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 726 ₽
    • Доставка завтра или позже, 850 ₽
    Арт. О00000025050
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Stiga
    Емкость аккумулятора, Ач
    		4
    Тип аккумулятора
    		Li-ion
    Тип режущего элемента
    		нож
    Большие задние колеса
    		Да
    Все характеристики
    16 800 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    24 месяца гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 726 ₽
    • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
    • Аккумуляторная газонокосилка STIGA COLLECTOR 132 AE 291302068/ST1 применяется для кошения газона на небольшом участке. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью за счёт отсутствия выхлопов. Возможность настроить высоту рукоятки по росту пользователя обеспечивает удобство использования. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 30 до 70 мм для выполнения разных задач.

      Преимущества

      • Небольшой вес
      • Тихий аккумуляторный двигатель
      • Складная рукоятка для компактного хранения
      • Высокая маневренность
      • Гибридный травосборник объемом 30 л
      • Бесщеточный двигатель обеспечивает меньшие затраты на обслуживание и долгий срок службы
      • Аккумулятор в комплекте - можно сразу приступить к работе
      • Оптимальная циркуляция воздуха в газонокосилке обеспечивает бесперебойную работу