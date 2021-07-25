Аккумуляторная газонокосилка Stiga COLLECTOR 132 AE
Арт. О00000025050
Характеристики
|
Производитель
|
Емкость аккумулятора, Ач
|4
|
Тип аккумулятора
|Li-ion
|
Тип режущего элемента
|нож
|
Большие задние колеса
|Да
С этим товаром смотрят
- Аккумуляторная газонокосилка STIGA COLLECTOR 132 AE 291302068/ST1 применяется для кошения газона на небольшом участке. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью за счёт отсутствия выхлопов. Возможность настроить высоту рукоятки по росту пользователя обеспечивает удобство использования. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 30 до 70 мм для выполнения разных задач.
Преимущества
- Небольшой вес
- Тихий аккумуляторный двигатель
- Складная рукоятка для компактного хранения
- Высокая маневренность
- Гибридный травосборник объемом 30 л
- Бесщеточный двигатель обеспечивает меньшие затраты на обслуживание и долгий срок службы
- Аккумулятор в комплекте - можно сразу приступить к работе
- Оптимальная циркуляция воздуха в газонокосилке обеспечивает бесперебойную работу