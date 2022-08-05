Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
5.0
1
23 600 ₽
36 490 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Арт. О00000026361
5.0
1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1

Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -12 890 ₽
23 600 ₽
36 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000026361
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Словакия
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -12 890 ₽
23 600 ₽
36 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

С этим товаром смотрят

Цепь Champion 00114 (0,325", 1,3 мм, 66 звеньев)
675 ₽
920 ₽
5.0
Цепь Champion 00114 (0,325", 1,3 мм, 66 звеньев)
  • -245 ₽
Лампа светодиодная Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 (груша, 9Вт, нейтр., Е27)
80 ₽
Лампа светодиодная Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K-E27 (груша, 9Вт, нейтр., Е27)
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
10 990 ₽
11 690 ₽
4.2
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
  • -700 ₽
  • Персональная скидка
Герметик Ultima S силиконовый санитарный бесцветный, 280 ml
330 ₽
Герметик Ultima S силиконовый санитарный бесцветный, 280 ml
Ножницы для живой изгороди Fiskars HS22 1001433
2 552 ₽
3 320 ₽
Ножницы для живой изгороди Fiskars HS22 1001433
  • -768 ₽
Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
1 450 ₽
Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1 предназначена для ухода за площадью до 200 м². Газонокосилка оснащена пластмассовым травосборником объемом 35 литров со смотровым окошком для контроля заполнения.

    Преимущества

    • Ручка легко складывается - для удобства транспортировки и хранения
    • Мягкое покрытие рукояти - для надежного охвата
    • Питается от аккумулятора - для независимости от розетки
    • Травосборник объемом 35 литров - для долгой работы без перерыва на очистку
    • Шесть положений регулировки высоты кошения - для разных задач
    • Регулируемая по длине ручка - для настройки под рост оператора
    • Мульчирование - для естественного удобрения почвы
    • Дублирование панели управления на ручке - для простоты использования Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1