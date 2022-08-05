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Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1
Арт. О00000026361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
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- Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1 предназначена для ухода за площадью до 200 м². Газонокосилка оснащена пластмассовым травосборником объемом 35 литров со смотровым окошком для контроля заполнения.
Преимущества
- Ручка легко складывается - для удобства транспортировки и хранения
- Мягкое покрытие рукояти - для надежного охвата
- Питается от аккумулятора - для независимости от розетки
- Травосборник объемом 35 литров - для долгой работы без перерыва на очистку
- Шесть положений регулировки высоты кошения - для разных задач
- Регулируемая по длине ручка - для настройки под рост оператора
- Мульчирование - для естественного удобрения почвы
- Дублирование панели управления на ручке - для простоты использования Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1