Преимущества

Ручка легко складывается - для удобства транспортировки и хранения

Мягкое покрытие рукояти - для надежного охвата

Питается от аккумулятора - для независимости от розетки

Травосборник объемом 35 литров - для долгой работы без перерыва на очистку

Шесть положений регулировки высоты кошения - для разных задач

Регулируемая по длине ручка - для настройки под рост оператора

Мульчирование - для естественного удобрения почвы

Дублирование панели управления на ручке - для простоты использования Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1

Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 3648 AE 294345068/ST1 предназначена для ухода за площадью до 200 м². Газонокосилка оснащена пластмассовым травосборником объемом 35 литров со смотровым окошком для контроля заполнения.