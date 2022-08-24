Рейнский топор Stihl 00008811970
Арт. О00000040289
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Общая длина, мм
|600
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Тип топора
|топор валочный
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Общий вес, кг
|1
- Топор рейнский STIHL (00008811970) является универсальным, так как он обладает традиционной формой лезвия.
Преимущества
- Прочная сталь пригодна для обработки деревьев любых пород, рубки леса, сучков и веток
- Тонкая и надежная рукоятка из ясеня, длиной 70 см, удобно ложится в руку и не выскальзывает во время замаха
- Рабочая часть топора надежно закреплена на топорище и не требует дополнительной фиксации
- Вес топора 1 кг