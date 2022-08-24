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Рейнский топор Stihl 00008811970
5.0
1
Найти аналог
Топоры
    Рейнский топор Stihl 00008811970
    Арт. О00000040289
    5.0
    1
    Рейнский топор Stihl 00008811970

      Рейнский топор Stihl 00008811970

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040289
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		600
      Тип топора
      		топор валочный
      Общий вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Топор рейнский STIHL (00008811970) является универсальным, так как он обладает традиционной формой лезвия.

        Преимущества

        • Прочная сталь пригодна для обработки деревьев любых пород, рубки леса, сучков и веток
        • Тонкая и надежная рукоятка из ясеня, длиной 70 см, удобно ложится в руку и не выскальзывает во время замаха
        • Рабочая часть топора надежно закреплена на топорище и не требует дополнительной фиксации
        • Вес топора 1 кг