Рейнский топор Stihl 00008811970

Преимущества

Прочная сталь пригодна для обработки деревьев любых пород, рубки леса, сучков и веток

Тонкая и надежная рукоятка из ясеня, длиной 70 см, удобно ложится в руку и не выскальзывает во время замаха

Рабочая часть топора надежно закреплена на топорище и не требует дополнительной фиксации

Вес топора 1 кг

Топор рейнский STIHL (00008811970) является универсальным, так как он обладает традиционной формой лезвия.