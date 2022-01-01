Колун Stihl топорище из ясеня, 75 см 00008812008

Преимущества

Клинообразная форма

Изготовлено из ясеня

Длина 75 см

Колун-топор Stihl 1800 г, рукоятка из ясеня, 75 см - используется для колки заготовок из древесины - бревен, поленьев и т.д. Инструмент состоит из высокопрочной стальной головы и надежной рукоятки из ясеня. Колун удобен и эффективен в работе, он обеспечивает оптимальный результат при малых затратах физических усилий.