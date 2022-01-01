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Колун Stihl топорище из ясеня, 75 см 00008812008
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Топоры
    Колун Stihl топорище из ясеня, 75 см 00008812008
    Арт. О00000040288
    Колун Stihl топорище из ясеня, 75 см 00008812008

      Колун Stihl топорище из ясеня, 75 см 00008812008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040288

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		750
      Тип топора
      		топор-колун
      Общий вес, кг
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Колун-топор Stihl 1800 г, рукоятка из ясеня, 75 см - используется для колки заготовок из древесины - бревен, поленьев и т.д. Инструмент состоит из высокопрочной стальной головы и надежной рукоятки из ясеня. Колун удобен и эффективен в работе, он обеспечивает оптимальный результат при малых затратах физических усилий.

        Преимущества

        • Клинообразная форма
        • Изготовлено из ясеня
        • Длина 75 см