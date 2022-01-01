Колун Stihl топорище из ясеня, 75 см 00008812008
Арт. О00000040288
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Германия
|
Общая длина, мм
|750
|
Тип топора
|топор-колун
|
Общий вес, кг
|1.8
- Колун-топор Stihl 1800 г, рукоятка из ясеня, 75 см - используется для колки заготовок из древесины - бревен, поленьев и т.д. Инструмент состоит из высокопрочной стальной головы и надежной рукоятки из ясеня. Колун удобен и эффективен в работе, он обеспечивает оптимальный результат при малых затратах физических усилий.
Преимущества
- Клинообразная форма
- Изготовлено из ясеня
- Длина 75 см