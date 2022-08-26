Топор Stihl 00008811969, 400 мм

Лёгкий топор для периодического использования в лесу и саду. С топорищем из ясеня. Оптимально подходит для рубки веток и небольших поленьев. Благодаря длинной ручке позволяет затрачивать значительно меньше усилий для рубки дров и бревен. Рабочая часть топора выполнена из прочной высококачественной стали, которая выдерживает большие нагрузки и не деформируется во время использования. Длина 40 см, Вес: 600 г.

Преимущества