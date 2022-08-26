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Топор Stihl 00008811969, 400 мм
5.0
1
2 990 ₽
Топоры
    Топор Stihl 00008811969, 400 мм
    Арт. Х1314115
    5.0
    1
    Топор Stihl 00008811969, 400 мм

      Топор Stihl 00008811969, 400 мм

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. Х1314115
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		400
      Тип топора
      		топор универсальный
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Лёгкий топор для периодического использования в лесу и саду. С топорищем из ясеня. Оптимально подходит для рубки веток и небольших поленьев. Благодаря длинной ручке позволяет затрачивать значительно меньше усилий для рубки дров и бревен. Рабочая часть топора выполнена из прочной высококачественной стали, которая выдерживает большие нагрузки и не деформируется во время использования. Длина 40 см, Вес: 600 г.

        Преимущества

        • Клиновидная форма
        • Защитная насадка-втулка
        • Прочность и надежность