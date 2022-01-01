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Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм
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Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм
    Арт. 901328
    Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм
    Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм
      Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм
      Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм

      Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901328

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло предназначено для стекла и керамической плитки. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.

        Преимущества:

        • Предназначено для получения отверстий в стекле и керамической плитке. 
        • Сверло изготовлено из высококачественной стали. 
        • Рабочая кромка сверла имеет алмазное напыление, имеющее высокую эффективность и точность реза. 
        • Компенсационные пропилы в теле сверла предотвращают выгибание корпуса при нагреве и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания. 
        • Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды.