Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм
Арт. 901328
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Удлиненное
|Нет
Описание:Сверло предназначено для стекла и керамической плитки. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.
Преимущества:
- Предназначено для получения отверстий в стекле и керамической плитке.
- Сверло изготовлено из высококачественной стали.
- Рабочая кромка сверла имеет алмазное напыление, имеющее высокую эффективность и точность реза.
- Компенсационные пропилы в теле сверла предотвращают выгибание корпуса при нагреве и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания.
- Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды.