Сверло по стеклу MATRIX 72625, ф25х67 мм

Описание:

Преимущества:

Предназначено для получения отверстий в стекле и керамической плитке.

Сверло изготовлено из высококачественной стали.

Рабочая кромка сверла имеет алмазное напыление, имеющее высокую эффективность и точность реза.

Компенсационные пропилы в теле сверла предотвращают выгибание корпуса при нагреве и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания.

Для эффективной работы сверла необходимо обеспечить подвод воды.

Сверло предназначено для стекла и керамической плитки. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.