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Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
5.0
2
3 080 ₽
Клеевые термопистолеты
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
    Арт. Х1272075
    5.0
    2
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002

      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002

      3 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272075
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		200
      Производительность, г/мин
      		16
      Все характеристики
      3 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клеевой пистолет STEINEL GLUEMATIC 3002 – простой в применении инструмент для склеивания самых разных материалов: от бумаги и картона до пластика, стекла и древесины. Подача клеевых стержней осуществляется механически с помощью нажатия на рычаг. Термоклеевой пистолет GLUEMATIC 3002 компактен, обладает возможностью регулировки температуры нагрева сопла. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить термопистолет GLUEMATIC 3002 по выгодному предложению.

        Преимущества клеевого пистолета GLUEMATIC 3002

        • Высокая производительность
        • Электронная регулировка температуры нагрева
        • Простота в эксплуатации
        • Время высыхания клея около 2-х минут