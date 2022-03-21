Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002

Клеевой пистолет STEINEL GLUEMATIC 3002 – простой в применении инструмент для склеивания самых разных материалов: от бумаги и картона до пластика, стекла и древесины. Подача клеевых стержней осуществляется механически с помощью нажатия на рычаг. Термоклеевой пистолет GLUEMATIC 3002 компактен, обладает возможностью регулировки температуры нагрева сопла. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить термопистолет GLUEMATIC 3002 по выгодному предложению.

Преимущества клеевого пистолета GLUEMATIC 3002