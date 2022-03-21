Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 3002
Арт. Х1272075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|200
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Производительность, г/мин
|16
- Клеевой пистолет STEINEL GLUEMATIC 3002 – простой в применении инструмент для склеивания самых разных материалов: от бумаги и картона до пластика, стекла и древесины. Подача клеевых стержней осуществляется механически с помощью нажатия на рычаг. Термоклеевой пистолет GLUEMATIC 3002 компактен, обладает возможностью регулировки температуры нагрева сопла. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить термопистолет GLUEMATIC 3002 по выгодному предложению.
Преимущества клеевого пистолета GLUEMATIC 3002
- Высокая производительность
- Электронная регулировка температуры нагрева
- Простота в эксплуатации
- Время высыхания клея около 2-х минут