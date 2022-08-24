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Трещотка короткая Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 90 мм, R3802
5.0
1
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Трещотки
    Трещотка короткая Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 90 мм, R3802
    Арт. jonnesway_5228
    5.0
    1
    Трещотка короткая Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 90 мм, R3802

      Трещотка короткая Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 90 мм, R3802

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		90
      Количество зубьев, шт
      		48
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка короткая Jonnesway R3802 1/4"DR отлично подходит для работы в ограниченном пространстве. Она передает вращение торцевым головкам с размером 1/4 дюйма. 

        Особенности и преимущества:

        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.
        • Малый вес способствует меньшей утомляемости при работе. 
        • Утолщенная рукоятка удобно лежит в руке.
        • Переключатель трещотки короткой Jonnesway R3802 1/4"DR предназначен для смены направления вращения при закручивании гаек с правосторонней и левосторонней резьбой.