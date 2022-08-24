Трещотка короткая Jonnesway, 1/4"DR, 48 зубцов, 90 мм, R3802
Арт. jonnesway_5228
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|90
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Количество зубьев, шт
|48
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка короткая Jonnesway R3802 1/4"DR отлично подходит для работы в ограниченном пространстве. Она передает вращение торцевым головкам с размером 1/4 дюйма.
Особенности и преимущества:
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.
- Малый вес способствует меньшей утомляемости при работе.
- Утолщенная рукоятка удобно лежит в руке.
- Переключатель трещотки короткой Jonnesway R3802 1/4"DR предназначен для смены направления вращения при закручивании гаек с правосторонней и левосторонней резьбой.