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Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 170 мм, R2903A
5.0
1
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Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 170 мм, R2903A
    Арт. jonnesway_5204
    5.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 170 мм, R2903A

      Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 170 мм, R2903A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5204
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		170
      Количество зубьев, шт
      		36
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка 3/8" DR 36 зубцов Jonnesway 170 мм R2903A применяется для гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. Она используется, чаще всего, для ремонтных работ с автотранспортом.Трещотка подходит и для работ в труднодоступных местах.

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой, выполненной в стиле Snap-On. 
        • Зеркальное хромоникелевое покрытие. 
        • Несколько короче и легче рукояток серии R06. 
        • Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик. 
        • Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.
        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 
        • Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.