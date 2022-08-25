Трещотка Jonnesway, 3/8"DR, 36 зубцов, 170 мм, R2903A

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой, выполненной в стиле Snap-On.

Зеркальное хромоникелевое покрытие.

Несколько короче и легче рукояток серии R06.

Средний 10° обратный ход, сдвоенный храповик.

Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку.

Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.

Трещотка 3/8" DR 36 зубцов Jonnesway 170 мм R2903A применяется для гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. Она используется, чаще всего, для ремонтных работ с автотранспортом.Трещотка подходит и для работ в труднодоступных местах.