Ударная дрель Metabo SBE 650 600742000

Преимущества

Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала

Регулировочное колесо для установки числа оборотов

Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного пат

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа

Долгий срок службы Metabo SBE 650 600742000

Ударная дрель Metabo SBE 650 600672000 применяется для сверления отверстий в различных материалах. С помощью специального колёсика на курке выключателя, можно регулировать число оборотов. Предусмотрена функция реверса, которая помогает извлечь сверло при заклинивании. Наличие функции удара позволяет сверлить бетон диаметром до 16 мм.