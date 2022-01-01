Тройник Valtec с двумя переходами на НР 3/4" ВР-НР-НР VTr.133.N.0005

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя/наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).