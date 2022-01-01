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Тройник Valtec с двумя переходами на НР 3/4" ВР-НР-НР VTr.133.N.0005
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Латунные тройники
    Тройник Valtec с двумя переходами на НР 3/4" ВР-НР-НР VTr.133.N.0005
    Арт. X1691385987
    Тройник Valtec с двумя переходами на НР 3/4" ВР-НР-НР VTr.133.N.0005

      Тройник Valtec с двумя переходами на НР 3/4" ВР-НР-НР VTr.133.N.0005

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385987

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя/наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы