Тройник Valtec с двумя переходами на НР 3/4" ВР-НР-НР VTr.133.N.0005
Арт. X1691385987
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|винтовое
- Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя/наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы