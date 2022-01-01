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Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0704
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Латунные тройники
    Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0704
    Арт. X1691385984
    Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0704

      Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0704

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385984

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный никелированный трехсторонний фитинг с переходом на меньший диаметр в центральном выходе. Резьба – внутренняя, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы