Тройник переходной Valtec 1 1/4"х 1/2"х 1 1/4" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0704
Арт. X1691385984
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Латунный никелированный трехсторонний фитинг с переходом на меньший диаметр в центральном выходе. Резьба – внутренняя, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы