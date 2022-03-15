Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)
Арт. Х15087867
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оснастки
|держатель для бит
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Адаптер ПРОФИ STAYER 2671-60 применяется совместно с ручным или механизированным инструментом и предназначен для фиксации бит с шестигранным хвостовиком. Одна часть переходника зажимается в инструменте, а другая быстро и надежно фиксирует биту с помощью магнита.
Преимущества
- Приспособление облегчает выполнение монтажных работ
- Длина адаптера - 60 мм