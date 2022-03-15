Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)

Преимущества

Приспособление облегчает выполнение монтажных работ

Длина адаптера - 60 мм

Адаптер ПРОФИ STAYER 2671-60 применяется совместно с ручным или механизированным инструментом и предназначен для фиксации бит с шестигранным хвостовиком. Одна часть переходника зажимается в инструменте, а другая быстро и надежно фиксирует биту с помощью магнита.