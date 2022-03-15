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Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)
5.0
1
157 ₽
Магнитные держатели для бит
    Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)
    Арт. Х15087867
    5.0
    1
    Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)
    Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)
    Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)
      Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)
      Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)
      Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)

      Магнитный комбинированный адаптер для бит Stayer 2671-60 (60 мм)

      157 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15087867
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оснастки
      		держатель для бит
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      157 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер ПРОФИ STAYER 2671-60 применяется совместно с ручным или механизированным инструментом и предназначен для фиксации бит с шестигранным хвостовиком. Одна часть переходника зажимается в инструменте, а другая быстро и надежно фиксирует биту с помощью магнита.

        Преимущества

        • Приспособление облегчает выполнение монтажных работ
        • Длина адаптера - 60 мм