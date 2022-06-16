Бензиновый триммер Eurolux TR-1900T 70/2/18 предназначен для стрижки травы. Благодаря велосипедной ручке и ремню на плечо снижается нагрузка на руки. Уменьшение веса достигается за счет установки двухтактного двигателя. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия

Преимущества