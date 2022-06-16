Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T
Арт. О00000012865
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|6.78
|
Мощность, л.с.
|3
|
Ширина скашивания леской, см
|46
- Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T предназначен для стрижки газона, а также для скашивания густой травы и мелкого кустарника. Модель укомплектована многозубчатым диском и триммерной катушкой, благодаря чему эффективно справляться с задачами разной сложности. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы и мелких камней в оператора, что обеспечивает безопасную работу. Полупрозрачный топливный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.
Преимущества
- Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источниками энергии
- Эргономичная регулируемая велосипедная рукоятка
- Надежный двухтактный двигатель с системой антивибрации - продолжительная комфортная работа
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Защитный кожух Eurolux TR-4000T - для безопасности оператора