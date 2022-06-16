Преимущества

Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источниками энергии

Эргономичная регулируемая велосипедная рукоятка

Надежный двухтактный двигатель с системой антивибрации - продолжительная комфортная работа

Удобное управление, вынесенное на рукоятку

Защитный кожух Eurolux TR-4000T - для безопасности оператора





Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T предназначен для стрижки газона, а также для скашивания густой травы и мелкого кустарника. Модель укомплектована многозубчатым диском и триммерной катушкой, благодаря чему эффективно справляться с задачами разной сложности. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы и мелких камней в оператора, что обеспечивает безопасную работу. Полупрозрачный топливный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.