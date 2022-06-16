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Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T
    Арт. О00000012865
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T

      Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012865
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.78
      Мощность, л.с.
      		3
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Eurolux TR-4000T предназначен для стрижки газона, а также для скашивания густой травы и мелкого кустарника. Модель укомплектована многозубчатым диском и триммерной катушкой, благодаря чему эффективно справляться с задачами разной сложности. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы и мелких камней в оператора, что обеспечивает безопасную работу. Полупрозрачный топливный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источниками энергии
        • Эргономичная регулируемая велосипедная рукоятка
        • Надежный двухтактный двигатель с системой антивибрации - продолжительная комфортная работа
        • Удобное управление, вынесенное на рукоятку
        • Защитный кожух Eurolux TR-4000T - для безопасности оператора