Преимущества

Бензиновый триммер Eurolux TR-1300T 70/2/16 предназначен для подрезки травы. Велосипедная ручка и ремень на плечо уменьшают нагрузку на руки. Двухтактный двигатель снижает вес конструкции для того же. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия