Бензиновый триммер Eurolux TR-1300T 70/2/16
Арт. О00000013024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.78
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Мощность, л.с.
|2.5
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Ширина скашивания леской, см
|43
- Бензиновый триммер Eurolux TR-1300T 70/2/16 предназначен для подрезки травы. Велосипедная ручка и ремень на плечо уменьшают нагрузку на руки. Двухтактный двигатель снижает вес конструкции для того же. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия
Преимущества
- Eurolux TR-1300T 70/2/16 имеет регулировку рукоятки
- Легкозаменяемый режущий элемент
- Ремень на плечо для снижения нагрузки на руки
- Двухтактный двигатель облегчает конструкцию
- Независимость от розетки обеспечивает мобильность
- Оснащен антивибрационной системой для минимизации влияния на здоровье