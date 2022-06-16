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Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
    Арт. О00000013025
    4.5
    2
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
    Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
      Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T

      Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013025
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		2.99
      Ширина скашивания леской, см
      		43
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T 70/2/17 предназначен для стрижки травы. Велосипедная ручка и ремень на плечо снижают нагрузку на руки. Уменьшение веса достигается засчет установки двухтактного двигателя. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия

        Преимущества

        • Eurolux TR-1500T 70/2/17 имеет регулировку рукоятки
        • Легкозаменяемый режущий элемент
        • Ремень на плечо для снижения нагрузки на руки
        • Двухтактный двигатель облегчает конструкцию
        • Независимость от розетки обеспечивает мобильность
        • Оснащен антивибрационной системой для минимизации влияния на здоровье