Преимущества

Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T 70/2/17 предназначен для стрижки травы. Велосипедная ручка и ремень на плечо снижают нагрузку на руки. Уменьшение веса достигается засчет установки двухтактного двигателя. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия