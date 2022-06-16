Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T
Арт. О00000013025
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|2.99
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Ширина скашивания леской, см
|43
- Бензиновый триммер Eurolux TR-1500T 70/2/17 предназначен для стрижки травы. Велосипедная ручка и ремень на плечо снижают нагрузку на руки. Уменьшение веса достигается засчет установки двухтактного двигателя. Предусмотрена возможность регулирования положения рукоятки для балансировки изделия
Преимущества
- Eurolux TR-1500T 70/2/17 имеет регулировку рукоятки
- Легкозаменяемый режущий элемент
- Ремень на плечо для снижения нагрузки на руки
- Двухтактный двигатель облегчает конструкцию
- Независимость от розетки обеспечивает мобильность
- Оснащен антивибрационной системой для минимизации влияния на здоровье