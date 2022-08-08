Преимущества

Маятниковый ход - для работы с разными материалами

Возможность подключения пылесоса - для чистоты рабочего места

Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы лобзиком Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520

Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520 предназначен для прямых и фигурных резов различных материалов. Пилка совершает от 800 до 3000 ходов в минуту, что делает инструмент эффективным для резания заготовок как из пластика, так и из металла. К лобзику можно подключить пылесос - для своевременного удаления опилок.