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Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520
5.0
1
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Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520
    Арт. О00000016674
    5.0
    1
    Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520
    Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520
      Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520
      Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520

      Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016674
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520 предназначен для прямых и фигурных резов различных материалов. Пилка совершает от 800 до 3000 ходов в минуту, что делает инструмент эффективным для резания заготовок как из пластика, так и из металла. К лобзику можно подключить пылесос - для своевременного удаления опилок.

        Преимущества

        • Маятниковый ход - для работы с разными материалами
        • Возможность подключения пылесоса - для чистоты рабочего места
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы лобзиком Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520