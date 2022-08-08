Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520
Арт. О00000016674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520 предназначен для прямых и фигурных резов различных материалов. Пилка совершает от 800 до 3000 ходов в минуту, что делает инструмент эффективным для резания заготовок как из пластика, так и из металла. К лобзику можно подключить пылесос - для своевременного удаления опилок.
Преимущества
- Маятниковый ход - для работы с разными материалами
- Возможность подключения пылесоса - для чистоты рабочего места
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы лобзиком Bosch PST 750 PE 0.603.3A0.520