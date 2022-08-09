Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
Арт. О00000035061
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Углошлифовальная машина DEKO DKAG1250 DEKO предназначена для резания и шлифования металлов, камней и керамических изделий с соответствующими насадками. Диск прикрыт ударопрочным кожухом, который защищает пользователя от повреждений. Трехпозиционная дополнительная рукоятка гарантирует удобство работы
Преимущества
- Мощный двигатель для тяжелых работ
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Небольшой вес DEKO DKAG1250 DEKO - для продолжительной работы