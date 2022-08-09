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Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
4.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
    Арт. О00000035061
    4.0
    1
    Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
    Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
    Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
    Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
      Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
      Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
      Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт
      Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт

      Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035061
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Углошлифовальная машина DEKO DKAG1250 DEKO предназначена для резания и шлифования металлов, камней и керамических изделий с соответствующими насадками. Диск прикрыт ударопрочным кожухом, который защищает пользователя от повреждений. Трехпозиционная дополнительная рукоятка гарантирует удобство работы

        Преимущества

        • Мощный двигатель для тяжелых работ
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Небольшой вес DEKO DKAG1250 DEKO - для продолжительной работы