Угловая шлифовальная машина DEKO DKAG1250 063-4174, 125 мм, 1250 Вт

Преимущества

Мощный двигатель для тяжелых работ

Трехпозиционная дополнительная рукоятка для удобства работы

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Небольшой вес DEKO DKAG1250 DEKO - для продолжительной работы

Углошлифовальная машина DEKO DKAG1250 DEKO предназначена для резания и шлифования металлов, камней и керамических изделий с соответствующими насадками. Диск прикрыт ударопрочным кожухом, который защищает пользователя от повреждений. Трехпозиционная дополнительная рукоятка гарантирует удобство работы