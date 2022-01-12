Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010

Преимущества

Щеточный двигатель с воздушным охлаждением

Тормоз мотора

Двухскоростной редуктор для выбора оптимальной скорости для разных работ

Функция реверса

Встроенная подсветка для лучшего обзора рабочей зоны

Резиновые антифрикционные накладки на рукоятке

малый вес 1.2 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЭНКОР ДША 2 10.8ЭР 10Л – электроинструмент для мелкого строительства и ремонта, предназначен для просверливания отверстий и закручивания саморезов в древесину, металл, пластик, гипсокартон и др. Быстрозажимной патрон позволит быстро заменить насадку, не прерывая работы. Скорость вращения регулируется, 20 вариантов крутящего момента, не считая режима сверления, обеспечивают эффективное закручивание крепежа в материалы разной жесткости. Аккумуляторы в комплекте обеспечивают продолжительную работу и удобное перемещение по строительной площадке. Набор поставляется в удобной сумке-транспортировке с креплениями для каждого прибора.