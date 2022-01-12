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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
4.0
4
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
    Арт. 77777Х106196
    4.0
    4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106196
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЭНКОР ДША 2 10.8ЭР 10Л  – электроинструмент для мелкого строительства и ремонта, предназначен для просверливания отверстий и закручивания саморезов в древесину, металл, пластик, гипсокартон и др. Быстрозажимной патрон позволит быстро заменить насадку, не прерывая работы. Скорость вращения регулируется, 20 вариантов крутящего момента, не считая режима сверления, обеспечивают эффективное закручивание крепежа в материалы разной жесткости. Аккумуляторы в комплекте обеспечивают продолжительную работу и удобное перемещение по строительной площадке. Набор поставляется в удобной сумке-транспортировке с креплениями для каждого прибора.

        Преимущества

        • Щеточный двигатель с воздушным охлаждением
        • Тормоз мотора
        • Двухскоростной редуктор для выбора оптимальной скорости для разных работ
        • Функция реверса
        • Встроенная подсветка для лучшего обзора рабочей зоны
        • Резиновые антифрикционные накладки на рукоятке
        • малый вес 1.2 кг