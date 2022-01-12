Аккумуляторная дрель-шуруповерт Энкор ДША-2 10.8ЭР/10Л 50010
Арт. 77777Х106196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЭНКОР ДША 2 10.8ЭР 10Л – электроинструмент для мелкого строительства и ремонта, предназначен для просверливания отверстий и закручивания саморезов в древесину, металл, пластик, гипсокартон и др. Быстрозажимной патрон позволит быстро заменить насадку, не прерывая работы. Скорость вращения регулируется, 20 вариантов крутящего момента, не считая режима сверления, обеспечивают эффективное закручивание крепежа в материалы разной жесткости. Аккумуляторы в комплекте обеспечивают продолжительную работу и удобное перемещение по строительной площадке. Набор поставляется в удобной сумке-транспортировке с креплениями для каждого прибора.
Преимущества
- Щеточный двигатель с воздушным охлаждением
- Тормоз мотора
- Двухскоростной редуктор для выбора оптимальной скорости для разных работ
- Функция реверса
- Встроенная подсветка для лучшего обзора рабочей зоны
- Резиновые антифрикционные накладки на рукоятке
- малый вес 1.2 кг