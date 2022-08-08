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Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
5.0
1
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Прямые шлифовальные машины
    Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
    Арт. stalex_11520
    5.0
    1
    Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
    Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
    Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
    Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
      Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
      Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
      Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
      Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600

      Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11520
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Установка на кронштей/штатив
      		Нет
      Виды выполняемых работ
      		шлифовка, полировка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая шлифовальная машинка EDG.600 – производитель Euroboor, страна производитель Нидерланды. Предназначена для работы борфрезами – для резки, шлифования, зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Небольшие размеры и удлинённый шпиндель позволяет работать в труднодоступных местах. Незаменима при монтаже сложных сварных конструкций. Твёрдосплавные борфрезы предназначены для использования в ручных прямо-шлифовальных машинках с электрическим или пневматическим приводом. Электрическая прямо-шлифовальная машина EDG.600 это идеальная комбинация мощности и маневренности. Эта прямо-шлифовальная машина оснащена теплоизоляционной мягкой накладкой на рукоятке для удобного управления и простоты использования.

        Преимущества

        • Компактная эргономичная конструкция
        • Небольшой вес
        • Регулятор скорости
        • Теплоизоляционная накладка на рукояти
        • Ключ для фиксации цанги