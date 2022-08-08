Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600

Преимущества

Компактная эргономичная конструкция

Небольшой вес

Регулятор скорости

Теплоизоляционная накладка на рукояти

Ключ для фиксации цанги

Электрическая шлифовальная машинка EDG.600 – производитель Euroboor, страна производитель Нидерланды. Предназначена для работы борфрезами – для резки, шлифования, зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Небольшие размеры и удлинённый шпиндель позволяет работать в труднодоступных местах. Незаменима при монтаже сложных сварных конструкций. Твёрдосплавные борфрезы предназначены для использования в ручных прямо-шлифовальных машинках с электрическим или пневматическим приводом. Электрическая прямо-шлифовальная машина EDG.600 это идеальная комбинация мощности и маневренности. Эта прямо-шлифовальная машина оснащена теплоизоляционной мягкой накладкой на рукоятке для удобного управления и простоты использования.