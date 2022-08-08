Электрическая прямо-шлифовальная машинка с вариатором скорости Euroboor EDG.600
Арт. stalex_11520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка, полировка
- Электрическая шлифовальная машинка EDG.600 – производитель Euroboor, страна производитель Нидерланды. Предназначена для работы борфрезами – для резки, шлифования, зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Небольшие размеры и удлинённый шпиндель позволяет работать в труднодоступных местах. Незаменима при монтаже сложных сварных конструкций. Твёрдосплавные борфрезы предназначены для использования в ручных прямо-шлифовальных машинках с электрическим или пневматическим приводом. Электрическая прямо-шлифовальная машина EDG.600 это идеальная комбинация мощности и маневренности. Эта прямо-шлифовальная машина оснащена теплоизоляционной мягкой накладкой на рукоятке для удобного управления и простоты использования.
Преимущества
- Компактная эргономичная конструкция
- Небольшой вес
- Регулятор скорости
- Теплоизоляционная накладка на рукояти
- Ключ для фиксации цанги