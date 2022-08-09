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Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156
5.0
1
2 690 ₽
3 180 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156
    Арт. О00000033681
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156

      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156

      • -490 ₽
      2 690 ₽
      3 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033681
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -490 ₽
      2 690 ₽
      3 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156 - представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Модель незаменима для резки металла, а также во время проведения работ с абразивными материалами. Устройство отличается легкостью и компактностью, что гарантирует удобство хранения и транспортировки. Оборудование обладает прекрасными техническими характеристиками, которые обеспечивают возможность интенсивной эксплуатации.

        Преимущества

        • Предназначена для работы в продолжительном режиме
        • Защита от пыли ротора, статора, подшипников ротора
        • Пылезащита подшипников и механизма редуктора
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Защитный кожух с инструментальной регулировкой 
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятк