Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156
Арт. О00000033681
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156 - представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Модель незаменима для резки металла, а также во время проведения работ с абразивными материалами. Устройство отличается легкостью и компактностью, что гарантирует удобство хранения и транспортировки. Оборудование обладает прекрасными техническими характеристиками, которые обеспечивают возможность интенсивной эксплуатации.
Преимущества
- Предназначена для работы в продолжительном режиме
- Защита от пыли ротора, статора, подшипников ротора
- Пылезащита подшипников и механизма редуктора
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Защитный кожух с инструментальной регулировкой
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
- Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятк