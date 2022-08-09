Преимущества

Предназначена для работы в продолжительном режиме

Защита от пыли ротора, статора, подшипников ротора

Пылезащита подшипников и механизма редуктора

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Защитный кожух с инструментальной регулировкой

Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки

Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятк

Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-1100/125М 50156 - представляет собой мощный агрегат для профессионального использования. Модель незаменима для резки металла, а также во время проведения работ с абразивными материалами. Устройство отличается легкостью и компактностью, что гарантирует удобство хранения и транспортировки. Оборудование обладает прекрасными техническими характеристиками, которые обеспечивают возможность интенсивной эксплуатации.