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Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150
    Арт. О00000033678
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150
    Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150
      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150

      Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033678
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150 - предназначен для продолжительной работы по резке и шлифовке металла. Благодаря небольшим габаритам и весу хранение и транспортировка модели осуществляется максимально легко. Специальный кожух с инструментальной регулировкой защищает оператора от повреждений во время работы.

        Преимущества

        • Компактный инструмент с утонченным корпусом в зоне хвата
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Защитный кожух с инструментальной регулировкой
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки
        • Сетевой шнур VDE длиной 2.0 метра