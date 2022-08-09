Преимущества

Компактный инструмент с утонченным корпусом в зоне хвата

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Защитный кожух с инструментальной регулировкой

Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки

Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки

Сетевой шнур VDE длиной 2.0 метра

Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150 - предназначен для продолжительной работы по резке и шлифовке металла. Благодаря небольшим габаритам и весу хранение и транспортировка модели осуществляется максимально легко. Специальный кожух с инструментальной регулировкой защищает оператора от повреждений во время работы.