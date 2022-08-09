Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150
Арт. О00000033678
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Энкор УШМ-720/125 50150 - предназначен для продолжительной работы по резке и шлифовке металла. Благодаря небольшим габаритам и весу хранение и транспортировка модели осуществляется максимально легко. Специальный кожух с инструментальной регулировкой защищает оператора от повреждений во время работы.
Преимущества
- Компактный инструмент с утонченным корпусом в зоне хвата
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Защитный кожух с инструментальной регулировкой
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
- Двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки
- Сетевой шнур VDE длиной 2.0 метра