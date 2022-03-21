6-гранная торцевая головка Berger BG-12S19 SuperLock (1/2", 19 мм)
Арт. Х1302710279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|19
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Торцевая головка Berger BG BG-12S19 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, который позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом.
Преимущества
- Благодаря радиусным граням, образующим "карманы", головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и легко отворачивает крепеж
- Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук