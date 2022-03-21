6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)

Преимущества

Благодаря радиусным граням, образующим "карманы", головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и легко отворачивает крепеж

Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук

Торцевая головка Berger BG BG-14S10 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, который позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом.