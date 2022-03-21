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6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
5.0
2
Найти аналог
Торцевые головки
    6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
    Арт. Х1302710296
    5.0
    2
    6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
    6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
    6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
    6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)

      6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710296
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		10
      Размер посадки
      		1/4 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцевая головка Berger BG BG-14S10 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, который позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом.

        Преимущества

        • Благодаря радиусным граням, образующим "карманы", головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и легко отворачивает крепеж
        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук