6-гранная торцевая головка Berger BG-14S10 SuperLock (1/4", 10 мм)
Арт. Х1302710296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|10
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Размер посадки
|1/4 дюйма
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- Торцевая головка Berger BG BG-14S10 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, который позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом.
Преимущества
- Благодаря радиусным граням, образующим "карманы", головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и легко отворачивает крепеж
- Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук