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Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
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Торцевые головки
    Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
    Арт. Х1302710338
    Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
    Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
    Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
    Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
      Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
      Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
      Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.
      Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.

      Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710338

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		14
      Размер посадки
      		1/4 дюйма
      Форма наконечника
      		внутренний шестигранник
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцевая головка Berger BG BG-14SD14 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом.

        Преимущества

        • Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук. Удлиненная торцевая головка позволяет работать в труднодоступных местах