Торцевая 6-гранная головка удлиненная BERGER BG-14SD14 SuperLock, 1/4", 14 мм.

Преимущества

Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж

Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук. Удлиненная торцевая головка позволяет работать в труднодоступных местах

Торцевая головка Berger BG BG-14SD14 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом.