Бензиновый триммер Husqvarna 226R 9658710-01

Бензиновый триммер Husqvarna 226R это высококачественный прибор широкого применения. В отличие от другого садового инвентаря, предназначенного для покоса, триммер куда менее энергозатратен для пользователя, для чего есть несколько предпосылок. Первая: наличие бензинового двигателя с воздушным фильтром, который освобождает от многочисленных проводов, и облегчает корпус прибора. А встроенный насос, осуществляющий подкачку топлива, делает запуск триммера в разы быстрее. Вторая - оснастка наплечным ремнем, снижающим нагрузку на руки, плечи и спину во время длительной работы, и литое соединение рукояти к штанге хомутом, повышающее прочность изделия. И третье достоинство мотокосы husqvarna 226r 9658710 01 это ее универсальность: благодаря автоматической головке насадки триммера можно менять под каждый конкретный случай, будь то покос травы или подравнивание топиариев. Триммер выполнен из прочных и надежных материалов, и тщательно собран, поэтому не знает сноса. Заводится мотокоса пусковым шнуром, что предотвращает травмоопасность при эксплуатации, а при желании стартер можно заменить на более длинный.

Преимущества триммера Husqvarna 226R 9658710-01:

Маневренность прибора;

Износостойкость двигателя;

Комфорт в использовании;

Наличие воздушной системы охлаждения;

Энергонезависимость;

Многоцелевое применение.

Комплектация: