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Бензиновый триммер Husqvarna 226R 9658710-01
5.0
3
34 550 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Husqvarna 226R 9658710-01
Арт. О00000011194
5.0
3
Бензиновый триммер Husqvarna 226R 9658710-01
  • Персональная скидка

Бензиновый триммер Husqvarna 226R 9658710-01

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34 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. О00000011194
5.0
3

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Япония
Родина бренда
Швеция
Режущий элемент
нож
Вес, кг
5.1
Мощность, л.с.
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
34 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Бензиновый триммер Husqvarna 226R это высококачественный прибор широкого применения. В отличие от другого садового инвентаря, предназначенного для покоса, триммер куда менее энергозатратен для пользователя, для чего есть несколько предпосылок. Первая: наличие бензинового двигателя с воздушным фильтром, который освобождает от многочисленных проводов, и облегчает корпус прибора. А встроенный насос, осуществляющий подкачку топлива, делает запуск триммера в разы быстрее. Вторая - оснастка наплечным ремнем, снижающим нагрузку на руки, плечи и спину во время длительной работы, и литое соединение рукояти к штанге хомутом, повышающее прочность изделия. И третье достоинство мотокосы husqvarna 226r 9658710 01 это ее универсальность: благодаря автоматической головке насадки триммера можно менять под каждый конкретный случай, будь то покос травы или подравнивание топиариев. Триммер выполнен из прочных и надежных материалов, и тщательно собран, поэтому не знает сноса. Заводится мотокоса пусковым шнуром, что предотвращает травмоопасность при эксплуатации, а при желании стартер можно заменить на более длинный.

    Преимущества триммера Husqvarna 226R 9658710-01:

    • Маневренность прибора;
    • Износостойкость двигателя;
    • Комфорт в использовании;
    • Наличие воздушной системы охлаждения;
    • Энергонезависимость;
    • Многоцелевое применение.

    Комплектация:

    • Триммер;
    • Нож для травы Multi 255-3;
    • Наплечный ремень;
    • Триммерная головка T35 M10;
    • Упаковка.