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Бензиновый триммер Husqvarna 226R 9658710-01
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|нож
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Вес, кг
|5.1
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Мощность, л.с.
|1
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Бензиновый триммер Husqvarna 226R это высококачественный прибор широкого применения. В отличие от другого садового инвентаря, предназначенного для покоса, триммер куда менее энергозатратен для пользователя, для чего есть несколько предпосылок. Первая: наличие бензинового двигателя с воздушным фильтром, который освобождает от многочисленных проводов, и облегчает корпус прибора. А встроенный насос, осуществляющий подкачку топлива, делает запуск триммера в разы быстрее. Вторая - оснастка наплечным ремнем, снижающим нагрузку на руки, плечи и спину во время длительной работы, и литое соединение рукояти к штанге хомутом, повышающее прочность изделия. И третье достоинство мотокосы husqvarna 226r 9658710 01 это ее универсальность: благодаря автоматической головке насадки триммера можно менять под каждый конкретный случай, будь то покос травы или подравнивание топиариев. Триммер выполнен из прочных и надежных материалов, и тщательно собран, поэтому не знает сноса. Заводится мотокоса пусковым шнуром, что предотвращает травмоопасность при эксплуатации, а при желании стартер можно заменить на более длинный.
Преимущества триммера Husqvarna 226R 9658710-01:
- Маневренность прибора;
- Износостойкость двигателя;
- Комфорт в использовании;
- Наличие воздушной системы охлаждения;
- Энергонезависимость;
- Многоцелевое применение.
Комплектация:
- Триммер;
- Нож для травы Multi 255-3;
- Наплечный ремень;
- Триммерная головка T35 M10;
- Упаковка.