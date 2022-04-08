Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)

Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 предназначен для пиления, резки, шлифования и шабрения. Модель справляется с работой даже в труднодоступных местах. В комплект входит 4-ступенчатый ограничитель глубины, благодаря которому можно делать более точный рез. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.