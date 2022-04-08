Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)

Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120
Арт. X1048042323
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Да
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Мощность, Вт
|250
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Количество насадок в наборе, шт
|9
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- Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 предназначен для пиления, резки, шлифования и шабрения. Модель справляется с работой даже в труднодоступных местах. В комплект входит 4-ступенчатый ограничитель глубины, благодаря которому можно делать более точный рез. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.