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Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)
5.0
2
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Сетевые реноваторы
    Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120
    Арт. X1048042323
    5.0
    2
    Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)
    Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)
    Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)
      Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)
      Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)
      Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 (питание 220в, 20000 оборотов/мин, вес 1 кг, угол колебаний 2.8, 9 насадок)

      Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048042323
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		1
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Да
      Мощность, Вт
      		250
      Количество насадок в наборе, шт
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Реноватор Bosch PMF 250 CES 0.603.102.120 предназначен для пиления, резки, шлифования и шабрения. Модель справляется с работой даже в труднодоступных местах. В комплект входит 4-ступенчатый ограничитель глубины, благодаря которому можно делать более точный рез. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.