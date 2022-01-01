Преимущества

Высокая мощность: позволяет подключать к бензиновому генератору несколько мощных потребителей или большое количество мелкой электроники

Широкая сфера применения: бесперебойный источник электроэнергии в загородном доме, на торговой точке и строительной площадке

Универсальность: наличие выхода постоянного тока дает возможность заряжать автомобильные аккумуляторные батареи без дополнительных устройств

Малый расход топлива: дает возможность автономно получать электроэнергию на протяжении длительного времени без дозаправки

Низкий уровень шума: слышен на расстоянии лишь нескольких метров, что не нарушит спокойствие окружающих людей на дачных участках или в городе.

Стойкость к низким температурам: бензиновый генератор легко запускается при отрицательных температурах

Компактные размеры: позволяют без проблем перевозить и размещать генератор даже в ограниченных пространствах

Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500М служит в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Модель пользуется большой популярностью на строительной площадке, в загородном доме или местах массового отдыха. Устройство оснащено выходом 12 В/8.3 А для подключения потребителей постоянного тока. Установка работает достаточно тихо и не нарушает спокойствие пребывающих рядом людей. Демпферы сглаживают вибрации во время работы генератора, что обеспечивает защиту рабочих узлов от преждевременного износа. Прочная силовая рама образует две ручки для удобства перемещения с одного места на другое