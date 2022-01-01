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Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500М
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Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500М
    Арт. О00000034682
    Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500М

      Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034682

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500М служит в качестве источника электроэнергии для питания бытовых приборов и осветительного оборудования. Модель пользуется большой популярностью на строительной площадке, в загородном доме или местах массового отдыха. Устройство оснащено выходом 12 В/8.3 А для подключения потребителей постоянного тока. Установка работает достаточно тихо и не нарушает спокойствие пребывающих рядом людей. Демпферы сглаживают вибрации во время работы генератора, что обеспечивает защиту рабочих узлов от преждевременного износа. Прочная силовая рама образует две ручки для удобства перемещения с одного места на другое

        Преимущества

        • Высокая мощность: позволяет подключать к бензиновому генератору несколько мощных потребителей или большое количество мелкой электроники
        • Широкая сфера применения: бесперебойный источник электроэнергии в загородном доме, на торговой точке и строительной площадке
        • Универсальность: наличие выхода постоянного тока дает возможность заряжать автомобильные аккумуляторные батареи без дополнительных устройств
        • Малый расход топлива: дает возможность автономно получать электроэнергию на протяжении длительного времени без дозаправки
        • Низкий уровень шума: слышен на расстоянии лишь  нескольких метров, что не нарушит спокойствие окружающих людей на дачных участках или в городе.
        • Стойкость к низким температурам: бензиновый генератор легко запускается при отрицательных температурах
        • Компактные размеры: позволяют без проблем перевозить и размещать генератор даже в ограниченных пространствах