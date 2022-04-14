Комплект для расширения колеи колес мототехники Нева
Арт. X190394428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|стопор, удлинитель
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Количество предметов, шт
|4
- Иногда возникает необходимость удлинить ось мотоблока или прицепа для работы с каким-либо навесным оборудованием или для установки колёс (на которых не предусмотрена втулка). И менять ось полностью долго и затратно. Намного проще купить специальные расширители. Они делают колею больше.
Преимущества
- Благодаря удлинителям осей мотоблок становится более мобильным и маневренным
- Удлинители осей не позволяют мотоблоку буксовать и заваливаться при работе со сложным навесным оборудованием