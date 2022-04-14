Комплект для расширения колеи колес мототехники Нева

Преимущества

Благодаря удлинителям осей мотоблок становится более мобильным и маневренным

Удлинители осей не позволяют мотоблоку буксовать и заваливаться при работе со сложным навесным оборудованием

Иногда возникает необходимость удлинить ось мотоблока или прицепа для работы с каким-либо навесным оборудованием или для установки колёс (на которых не предусмотрена втулка). И менять ось полностью долго и затратно. Намного проще купить специальные расширители. Они делают колею больше.