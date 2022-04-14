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Комплект для расширения колеи колес мототехники Нева
4.5
2
Найти аналог
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект для расширения колеи колес мототехники Нева
    Арт. X190394428
    4.5
    2
    Комплект для расширения колеи колес мототехники Нева

      Комплект для расширения колеи колес мототехники Нева

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394428
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		стопор, удлинитель
      Количество предметов, шт
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Иногда возникает необходимость удлинить ось мотоблока или прицепа для работы с каким-либо навесным оборудованием или для установки колёс (на которых не предусмотрена втулка). И менять ось полностью долго и затратно. Намного проще купить специальные расширители. Они делают колею больше.

        Преимущества

        • Благодаря удлинителям осей мотоблок становится более мобильным и маневренным
        • Удлинители осей не позволяют мотоблоку буксовать и заваливаться при работе со сложным навесным оборудованием