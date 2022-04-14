Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)

Коронка Matrix BIMETAL 72499, 140 мм, — режущий инструмент, который устанавливается на дрели, перфораторы или стационарные станки. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. С помощью коронки можно получить отверстия больших диаметров при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.

Преимущества