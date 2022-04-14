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Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
5.0
2
1 730 ₽
Коронки по металлу
    Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
    Арт. 9016225135
    5.0
    2
    Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
    Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
    Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
    Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
    Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
    Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)

      Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)

      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016225135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		коробка
      max диаметр, мм
      		140
      Все характеристики
      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка Matrix BIMETAL 72499, 140 мм, — режущий инструмент, который устанавливается на дрели, перфораторы или стационарные станки. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. С помощью коронки можно получить отверстия больших диаметров при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.

        Преимущества

        • Высокий ресурс и прочность коронки обеспечивается за счет качественных материалов изготовления: корпус выполнен из углеродистой стали, а рабочая часть — из быстрорежущей
        • Зубья приварены электросваркой, что обеспечивает надежность всей конструкции
        • Коронка поставляется без хвостовика, к ней можно выбрать подходящий с шестигранным или SDS PLUS профилем: Matrix 72490, 72492, 72494, 72496