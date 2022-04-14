Биметаллическая коронка Matrix 72499 (140 мм)
Арт. 9016225135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковки
|коробка
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max диаметр, мм
|140
- Коронка Matrix BIMETAL 72499, 140 мм, — режущий инструмент, который устанавливается на дрели, перфораторы или стационарные станки. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. С помощью коронки можно получить отверстия больших диаметров при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Высокий ресурс и прочность коронки обеспечивается за счет качественных материалов изготовления: корпус выполнен из углеродистой стали, а рабочая часть — из быстрорежущей
- Зубья приварены электросваркой, что обеспечивает надежность всей конструкции
- Коронка поставляется без хвостовика, к ней можно выбрать подходящий с шестигранным или SDS PLUS профилем: Matrix 72490, 72492, 72494, 72496