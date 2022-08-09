Технический фен Кратон HAG-2000 Е
Арт. О00000031779
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1.5
- Технический фен Кратон HAG-2000 Е служит для размягчения лакокрасочных и грунтовых покрытий, сушки бетонных и деревянных поверхностей, нагрева термоусадочной трубки, оттаивания металлических труб и емкостей. Он имеет три режима температуры и скорости воздушного потока, предусмотренных для выполнения различных операций. В комплекте с феном поставляется набор насадок, что позволяет мгновенно приступить к работе. Пистолетная форма инструмента удобна в эксплуатации
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Высокая мощность и отличная производительность
- Малый вес способствует комфортной работе
- Двойная изоляция электродвигателя для безопасности в эксплуатации
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки