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Технический фен Кратон HAG-2000 Е
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Технический фен Кратон HAG-2000 Е
    Арт. О00000031779
    5.0
    1
    Технический фен Кратон HAG-2000 Е
    Технический фен Кратон HAG-2000 Е
    Технический фен Кратон HAG-2000 Е
    Технический фен Кратон HAG-2000 Е
    Технический фен Кратон HAG-2000 Е
    Технический фен Кратон HAG-2000 Е
    Технический фен Кратон HAG-2000 Е
      Технический фен Кратон HAG-2000 Е
      Технический фен Кратон HAG-2000 Е
      Технический фен Кратон HAG-2000 Е
      Технический фен Кратон HAG-2000 Е
      Технический фен Кратон HAG-2000 Е
      Технический фен Кратон HAG-2000 Е
      Технический фен Кратон HAG-2000 Е

      Технический фен Кратон HAG-2000 Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031779
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен Кратон HAG-2000 Е  служит для размягчения лакокрасочных и грунтовых покрытий, сушки бетонных и деревянных поверхностей, нагрева термоусадочной трубки, оттаивания металлических труб и емкостей. Он имеет три режима температуры и скорости воздушного потока, предусмотренных для выполнения различных операций. В комплекте с феном поставляется набор насадок, что позволяет мгновенно приступить к работе. Пистолетная форма инструмента удобна в эксплуатации

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Высокая мощность и отличная производительность
        • Малый вес способствует комфортной работе
        • Двойная изоляция электродвигателя для безопасности в эксплуатации
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки