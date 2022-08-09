Преимущества

Широкая сфера применения

Высокая мощность и отличная производительность

Малый вес способствует комфортной работе

Двойная изоляция электродвигателя для безопасности в эксплуатации

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Технический фен Кратон HAG-2000 Е служит для размягчения лакокрасочных и грунтовых покрытий, сушки бетонных и деревянных поверхностей, нагрева термоусадочной трубки, оттаивания металлических труб и емкостей. Он имеет три режима температуры и скорости воздушного потока, предусмотренных для выполнения различных операций. В комплекте с феном поставляется набор насадок, что позволяет мгновенно приступить к работе. Пистолетная форма инструмента удобна в эксплуатации