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Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
    Арт. О00000031780
    5.0
    1
    Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
    Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
    Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
    Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
    Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
      Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
      Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
      Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
      Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
      Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY

      Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031780
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY эффективно справляется с удалением лака, красок, применяется для сушки, гибки, формования и запрессовки горячим воздухом. Предусмотрена ступенчатая регулировка температурного режима и силы воздушного потока, в зависимости от цели использования. Устройство с легким весом и компактным размером, что повышает комфорт во время длительного, беспрерывного использования. Наличие двойной изоляции двигателя обеспечивает безопасность в эксплуатации

        Преимущества

        • Высокая мощность
        • Двухступенчатая регулировка температуры и воздушного потока
        • Компактный размер, малый вес
        • Двойная изоляция электродвигателя
        • Универсальность применения, благодаря наличию ступенчатой регулировки температур и воздушного потока
        • Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность
        • Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, что повышает устойчивость к механическим повреждениям