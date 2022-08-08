Преимущества

Высокая мощность

Двухступенчатая регулировка температуры и воздушного потока

Компактный размер, малый вес

Двойная изоляция электродвигателя

Универсальность применения, благодаря наличию ступенчатой регулировки температур и воздушного потока

Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, что повышает устойчивость к механическим повреждениям

Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY эффективно справляется с удалением лака, красок, применяется для сушки, гибки, формования и запрессовки горячим воздухом. Предусмотрена ступенчатая регулировка температурного режима и силы воздушного потока, в зависимости от цели использования. Устройство с легким весом и компактным размером, что повышает комфорт во время длительного, беспрерывного использования. Наличие двойной изоляции двигателя обеспечивает безопасность в эксплуатации