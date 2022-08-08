Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY
Арт. О00000031780
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Дисплей
|Нет
|
Вес, кг
|0.8
- Технический фен Кратон HAG-2000 HOBBY эффективно справляется с удалением лака, красок, применяется для сушки, гибки, формования и запрессовки горячим воздухом. Предусмотрена ступенчатая регулировка температурного режима и силы воздушного потока, в зависимости от цели использования. Устройство с легким весом и компактным размером, что повышает комфорт во время длительного, беспрерывного использования. Наличие двойной изоляции двигателя обеспечивает безопасность в эксплуатации
Преимущества
- Высокая мощность
- Двухступенчатая регулировка температуры и воздушного потока
- Компактный размер, малый вес
- Двойная изоляция электродвигателя
- Универсальность применения, благодаря наличию ступенчатой регулировки температур и воздушного потока
- Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность
- Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, что повышает устойчивость к механическим повреждениям