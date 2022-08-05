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Ручной вертикальный электрический фрезер Кратон ER100-8, 1020 вт
4.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Ручной вертикальный электрический фрезер Кратон ER100-8, 1020 вт
    Арт. О00000031776
    4.0
    1
    Ручной вертикальный электрический фрезер Кратон ER100-8, 1020 вт

      Ручной вертикальный электрический фрезер Кратон ER100-8, 1020 вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031776
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Кратон ER100-8 – ручной инструмент для фигурной обработки дерева. Для точной регулировки глубины, фрезер оснащен ступенчатым упором, ограничителем, шкалой и указателем. Параллельный упор позволяет сделать ровные прямолинейные разрезы. Копировальная втулка дает возможность повторять контур по шаблону. Линии реза получаются ровные и не требуют доработки. Инструмент используется при температуре окружающей среды от +1 до +35 градусов.

        Преимущества

        • Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
        • Параллельный упор создает четкие, прямые линии
        • Копировальная втулка для резания по шаблону
        • Наконечник для выполнения кругового фрезерования пазов
        • Наличие патрубка дает возможность сохранять чистоту на рабочем месте