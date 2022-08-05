Ручной вертикальный электрический фрезер Кратон ER100-8, 1020 вт

Преимущества

Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента

Параллельный упор создает четкие, прямые линии

Копировальная втулка для резания по шаблону

Наконечник для выполнения кругового фрезерования пазов

Наличие патрубка дает возможность сохранять чистоту на рабочем месте





Фрезер Кратон ER100-8 – ручной инструмент для фигурной обработки дерева. Для точной регулировки глубины, фрезер оснащен ступенчатым упором, ограничителем, шкалой и указателем. Параллельный упор позволяет сделать ровные прямолинейные разрезы. Копировальная втулка дает возможность повторять контур по шаблону. Линии реза получаются ровные и не требуют доработки. Инструмент используется при температуре окружающей среды от +1 до +35 градусов.