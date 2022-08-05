Ручной вертикальный электрический фрезер Кратон ER100-8, 1020 вт
Арт. О00000031776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
- Фрезер Кратон ER100-8 – ручной инструмент для фигурной обработки дерева. Для точной регулировки глубины, фрезер оснащен ступенчатым упором, ограничителем, шкалой и указателем. Параллельный упор позволяет сделать ровные прямолинейные разрезы. Копировальная втулка дает возможность повторять контур по шаблону. Линии реза получаются ровные и не требуют доработки. Инструмент используется при температуре окружающей среды от +1 до +35 градусов.
Преимущества
- Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
- Параллельный упор создает четкие, прямые линии
- Копировальная втулка для резания по шаблону
- Наконечник для выполнения кругового фрезерования пазов
- Наличие патрубка дает возможность сохранять чистоту на рабочем месте