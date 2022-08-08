Преимущества

Наличие фиксатора пусковой кнопки для использования КРАТОН JSE-750/80 3 03 02 023 в длительном режиме работы

Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил

Механизм быстрой фиксации полотна повышает скорость работы

Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила

Электрический лобзик Кратон JSE-750/80 используется для обработки заготовок из дерева и металла. Наличие маятникового механизма позволяет более эффективно использовать инструмент. Быстрозажимная система осуществляет быструю и легкую замену пильного полотна без применения дополнительных инструментов.