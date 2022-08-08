Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
Арт. О00000031773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Кратон JSE-750/80 используется для обработки заготовок из дерева и металла. Наличие маятникового механизма позволяет более эффективно использовать инструмент. Быстрозажимная система осуществляет быструю и легкую замену пильного полотна без применения дополнительных инструментов.
Преимущества
- Наличие фиксатора пусковой кнопки для использования КРАТОН JSE-750/80 3 03 02 023 в длительном режиме работы
- Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
- Механизм быстрой фиксации полотна повышает скорость работы
- Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила