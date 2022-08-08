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Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
    Арт. О00000031773
    5.0
    1
    Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
    Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
    Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
    Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
      Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
      Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
      Электрический лобзик Кратон JSE-750/80
      Электрический лобзик Кратон JSE-750/80

      Электрический лобзик Кратон JSE-750/80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031773
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Кратон JSE-750/80 используется для обработки заготовок из дерева и металла. Наличие маятникового механизма позволяет более эффективно использовать инструмент. Быстрозажимная система осуществляет быструю и легкую замену пильного полотна без применения дополнительных инструментов.

        Преимущества

        • Наличие фиксатора пусковой кнопки для использования КРАТОН JSE-750/80 3 03 02 023 в длительном режиме работы
        • Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
        • Механизм быстрой фиксации полотна повышает скорость работы
        • Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила