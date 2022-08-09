Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JC
Арт. О00000031764
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JCприменяется для резки, шлифования и кварцевания металла, керамической плитки, бетона и камня. Предусмотрен плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений.
Преимущества
- Дополнительная рукоятка для удобства работы
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Легкий доступ к щеткам удобство самостоятельного обслуживания
- Долгий срок службы
- Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой: IP20
- Класс защиты от поражения электрическим током: низковольтное оборудование II класса