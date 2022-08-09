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Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JC
5.0
1
4 990 ₽
7 995 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JC
    Арт. О00000031764
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JC

      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JC

      • -3 005 ₽
      4 990 ₽
      7 995 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031764
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 005 ₽
      4 990 ₽
      7 995 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JCприменяется для резки, шлифования и кварцевания металла, керамической плитки, бетона и камня. Предусмотрен плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоятка для удобства работы
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Легкий доступ к щеткам удобство самостоятельного обслуживания
        • Долгий срок службы
        • Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой: IP20
        • Класс защиты от поражения электрическим током: низковольтное оборудование II класса