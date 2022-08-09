Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JC

Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-2100-230JCприменяется для резки, шлифования и кварцевания металла, керамической плитки, бетона и камня. Предусмотрен плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений.

Преимущества