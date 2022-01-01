Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Металлический корпус редуктора и металлический фланец редуктора - для долгого срока службы

Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Возможна фиксация клавиши "Пуск" во включенном состоянии для продолжительных работ. Фланец и корпус редуктора выполнены из металла, благодаря чему срок службы шлифмашины выше.