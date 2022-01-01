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Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
2 150 ₽
3 120 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
    Арт. Ю00000019482
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125

      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125

      • -970 ₽
      2 150 ₽
      3 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019482

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -970 ₽
      2 150 ₽
      3 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Возможна фиксация клавиши "Пуск" во включенном состоянии для продолжительных работ. Фланец и корпус редуктора выполнены из металла, благодаря чему срок службы шлифмашины выше. 

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы
        • Металлический корпус редуктора и металлический фланец редуктора - для долгого срока службы