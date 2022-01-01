Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125
Арт. Ю00000019482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-800-125 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Возможна фиксация клавиши "Пуск" во включенном состоянии для продолжительных работ. Фланец и корпус редуктора выполнены из металла, благодаря чему срок службы шлифмашины выше.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы
- Металлический корпус редуктора и металлический фланец редуктора - для долгого срока службы