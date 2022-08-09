Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-900-125JE
Арт. О00000031762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-900-125JE применяется для резки металлических заготовок, облицовочной плитки и керамогранита, а также шлифования различных поверхностей. Предусмотрен плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Для удобного использования имеется трехпозиционная рукоятка.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
- Металлический корпус обеспечивает долгий срок службы
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Дополнительная трехпозиционная рукоятка для удобства работы
- Вентиляционные отверстия для долгого срока службы