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Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-900-125JE
5.0
1
3 290 ₽
4 745 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-900-125JE
    Арт. О00000031762
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-900-125JE

      Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-900-125JE

      • -1 455 ₽
      3 290 ₽
      4 745 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031762
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 455 ₽
      3 290 ₽
      4 745 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-900-125JE применяется для резки металлических заготовок, облицовочной плитки и керамогранита, а также шлифования различных поверхностей. Предусмотрен плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Для удобного использования имеется трехпозиционная рукоятка.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
        • Металлический корпус обеспечивает долгий срок службы
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Дополнительная трехпозиционная рукоятка для удобства работы
        • Вентиляционные отверстия для долгого срока службы