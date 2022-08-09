Преимущества

Блокировка шпинделя для простой смены оснастки

Металлический корпус обеспечивает долгий срок службы

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Дополнительная трехпозиционная рукоятка для удобства работы

Вентиляционные отверстия для долгого срока службы

Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-900-125JE применяется для резки металлических заготовок, облицовочной плитки и керамогранита, а также шлифования различных поверхностей. Предусмотрен плавный пуск для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента. Для удобного использования имеется трехпозиционная рукоятка.