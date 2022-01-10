Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H
Арт. О00000031738
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|3.2
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H оснащен быстрозажимным патроном, что предусматривает возможность быстрой замены оснастки. С помощью регулировки момента затяжки можно выставить необходимое значение под работу с конкретным материалом. В комплект входит набор бит, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Индикатор заряда
- Малый вес
- Наличие реверса
- 9 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Тормоз двигателя - для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы