Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Индикатор заряда

Малый вес

Наличие реверса

9 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Тормоз двигателя - для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы

Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H оснащен быстрозажимным патроном, что предусматривает возможность быстрой замены оснастки. С помощью регулировки момента затяжки можно выставить необходимое значение под работу с конкретным материалом. В комплект входит набор бит, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.