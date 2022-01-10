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Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H
    Арт. О00000031738
    5.0
    1
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H

      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031738
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		3.2
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3B-H оснащен быстрозажимным патроном, что предусматривает возможность быстрой замены оснастки. С помощью регулировки момента затяжки можно выставить необходимое значение под работу с конкретным материалом. В комплект входит набор бит, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Индикатор заряда
        • Малый вес
        • Наличие реверса
        • 9 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Тормоз двигателя - для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы