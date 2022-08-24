Культиватор бензиновый Mokko 40 C2

Преимущества

На культиваторе установлен профессиональный обслуживаемый высокоскоростной (160 об/мин) цепной редуктор Fast Gear I, который имеет КПД в 2 раза больше, чем червячный, и практически всю мощность передает на фрезы. Применение инновационных технологий позволило создать редукторы минимальной толщины и достичь максимальной производительности в своем классе за счет высокого КПД цепного привода, близкого к 90%

Эргономичные рукоятки эллиптической формы Ellipse Hands специально разработаны для сведения к минимуму вибрации и выдерживания больших нагрузок при обработке почвы. Благодаря им оператор значительно экономит силы. Рукоятки регулируются по вертикали под любой рост оператора, а также поворачиваются на 180° в горизонтальной плоскости, что очень удобно при выборе наиболее комфортной позиции в работе

Благодаря удобному большому переднему транспортировочному колесу, культиватор легко транспортировать по садовым дорожкам и перемещать между клумб и грядок

Удобство транспортировки. Благодаря компактным размерам Caiman Mokko можно транспортировать в багажнике легкового автомобиля

Cистема The Right Balance. Отлично сбалансированная эргономичная конструкция культиватора Сaiman Mokko создана таким образом, что во время культивации почвы воздействия на руки и позвоночник оператора сводятся к минимуму. Результат - минимум усталости и высокая эффективность труда

Сaiman Mokko 40 C2 - самый компактный в мире культиватор с механическим реверсом, оснащенный экологичным двигателем Caiman Green Engine объемом 100 см. Благодаря компактным размерам культиватор легко помещается в багажник легкового автомобиля. Модель имеет заднюю передачу с максимально комфортной для пользователя скоростью реверса 0,84 м/с, что делает Caiman Mokko уникальным в своем классе. Высокоскоростной цепной редуктор имеет КПД в 2 раза больше, чем червячный, и практически всю мощность передает на фрезы. Таким образом, работа двигателя Caiman Green Engine 100CC эквивалентна работе двигателя с червячным редуктором объемом 180-200 см. Благодаря этому достигается максимальная эффективность данного культиватора. В базовой комплектации культиватор оснащен фрезами с регулируемой шириной захвата 55 см. Новинка соответствует европейским и японским стандартам эмиссии выхлопа двигателя.