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Культиватор бензиновый Mokko 40 C2
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Культиватор бензиновый Mokko 40 C2
    Арт. 1128531
    5.0
    1
    Культиватор бензиновый Mokko 40 C2

      Культиватор бензиновый Mokko 40 C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128531
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Вес, кг
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сaiman Mokko 40 C2 - самый компактный в мире культиватор с механическим реверсом, оснащенный экологичным двигателем Caiman Green Engine объемом 100 см. Благодаря компактным размерам культиватор легко помещается в багажник легкового автомобиля. Модель имеет заднюю передачу с максимально комфортной для пользователя скоростью реверса 0,84 м/с, что делает Caiman Mokko уникальным в своем классе. Высокоскоростной цепной редуктор имеет КПД в 2 раза больше, чем червячный, и практически всю мощность передает на фрезы. Таким образом, работа двигателя Caiman Green Engine 100CC эквивалентна работе двигателя с червячным редуктором объемом 180-200 см. Благодаря этому достигается максимальная эффективность данного культиватора. В базовой комплектации культиватор оснащен фрезами с регулируемой шириной захвата 55 см. Новинка соответствует европейским и японским стандартам эмиссии выхлопа двигателя.

        Преимущества

        • На культиваторе установлен профессиональный обслуживаемый высокоскоростной (160 об/мин) цепной редуктор Fast Gear I, который имеет КПД в 2 раза больше, чем червячный, и практически всю мощность передает на фрезы. Применение инновационных технологий позволило создать редукторы минимальной толщины и достичь максимальной производительности в своем классе за счет высокого КПД цепного привода, близкого к 90%
        • Эргономичные рукоятки эллиптической формы Ellipse Hands специально разработаны для сведения к минимуму вибрации и выдерживания больших нагрузок при обработке почвы. Благодаря им оператор значительно экономит силы. Рукоятки регулируются по вертикали под любой рост оператора, а также поворачиваются на 180° в горизонтальной плоскости, что очень удобно при выборе наиболее комфортной позиции в работе
        • Благодаря удобному большому переднему транспортировочному колесу, культиватор легко транспортировать по садовым дорожкам и перемещать между клумб и грядок
        • Удобство транспортировки. Благодаря компактным размерам Caiman Mokko можно транспортировать в багажнике легкового автомобиля
        • Cистема The Right Balance. Отлично сбалансированная эргономичная конструкция культиватора Сaiman Mokko создана таким образом, что во время культивации почвы воздействия на руки и позвоночник оператора сводятся к минимуму. Результат - минимум усталости и высокая эффективность труда