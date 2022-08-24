Мотоблок Vario 60H TWK+

Преимущества

Цепной разборный редуктор Fast Gear II с "пожизненной" смазкой обеспечивает на выходе минимальные потери мощности. Не требует обслуживания, допускает замену отдельных деталей в случае необходимости. Влагонепроницаемые уплотнения редуктора (опора фрез) защищают внутренние подшипники от проникновения грязи и песка и увеличивают срок службы трансмиссии

Мотоблоки серии Vario оснащены приводом переднего навесного оборудования. Шкив надежно закрыт защитным кожухом. Привод позволяет использовать широкую гамму навесного оборудования: снегоуборщик, щетку, роторную косилку, газонокосилку. Благодаря этому вы можете работать с мотоблоком Caiman Vario круглый год

На всех моделях мотоблоков Caiman Vario установлен набор быстросъемных фрез Razor Blade. Благодаря ему вы можете быстро и легко менять ширину вспашки. Фрезы изготовлены из особой закаленной стали. Их специальная конфигурация уменьшает вибрацию во время работы, а особый угол заточки позволяет справиться с любым типом почвы

Вертикальная регулировка дает возможность комфортно работать пользователю любого роста. Регулировка в горизонтальной плоскости позволяет оператору не заступать на обработанную зону, а также работать вплотную к ограждениям или сооружениям

Мотоблок Caiman Vario 60H TWK+ - идеальная модель для тех, кто работает на земле круглый год. Мотоблок оснащен большими пневматическими колесами с агрессивным сельскохозяйственным протектором и культиваторными фрезами Razor Blade для обработки 25 соток. Инновационная трансмиссия Vario Automat и передний привод навесного оборудования позволяют максимально эффективно использовать мотоблок при работе с самым широким ассортиментом навесного оборудования.