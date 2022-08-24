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Мотоблок Vario 60H TWK+
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Vario 60H TWK+
    Арт. 1128482
    5.0
    1
    Мотоблок Vario 60H TWK+

      Мотоблок Vario 60H TWK+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128482
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		5.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок Caiman Vario 60H TWK+ - идеальная модель для тех, кто работает на земле круглый год. Мотоблок оснащен большими пневматическими колесами с агрессивным сельскохозяйственным протектором и культиваторными фрезами Razor Blade для обработки 25 соток. Инновационная трансмиссия Vario Automat и передний привод навесного оборудования позволяют максимально эффективно использовать мотоблок при работе с самым широким ассортиментом навесного оборудования.

        Преимущества

        • Цепной разборный редуктор Fast Gear II с "пожизненной" смазкой обеспечивает на выходе минимальные потери мощности. Не требует обслуживания, допускает замену отдельных деталей в случае необходимости. Влагонепроницаемые уплотнения редуктора (опора фрез) защищают внутренние подшипники от проникновения грязи и песка и увеличивают срок службы трансмиссии
        • Мотоблоки серии Vario оснащены приводом переднего навесного оборудования. Шкив надежно закрыт защитным кожухом. Привод позволяет использовать широкую гамму навесного оборудования: снегоуборщик, щетку, роторную косилку, газонокосилку. Благодаря этому вы можете работать с мотоблоком Caiman Vario круглый год
        • На всех моделях мотоблоков Caiman Vario установлен набор быстросъемных фрез Razor Blade. Благодаря ему вы можете быстро и легко менять ширину вспашки. Фрезы изготовлены из особой закаленной стали. Их специальная конфигурация уменьшает вибрацию во время работы, а особый угол заточки позволяет справиться с любым типом почвы
        • Вертикальная регулировка дает возможность комфортно работать пользователю любого роста. Регулировка в горизонтальной плоскости позволяет оператору не заступать на обработанную зону, а также работать вплотную к ограждениям или сооружениям