Лобзик Bosch GST 140 BCE
Арт. 77777Х14115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Да
- Лобзик Bosch GST 140 BCE 0.601.515.000 - это профессиональный электроинструмент, используемый для выполнения прямых и криволинейных пропилов в различных материалах, а также пропилов под углом. Замена рабочей оснастки и регулировка опорной подошвы осуществляется безынструментальным способом
Преимущества
- Система SDS - для быстрой и простой замены рабочей оснастки
- Удобная работа даже в темном помещении, благодаря встроенной подсветке
- Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
- Совместимость с новой направляющей шиной - для выполнения точных пропилов
- Для удобства выполнения пропилов под углом, инструмент оснащен надежной магниевой опорной подошвой с безынструментальной регулировкой
- С помощью специального поворотного колесика на корпусе лобзика, легко и просто регулировать рабочую скорость в пределах от 800 до 3100 ходов в минуту
- Отключаемая функция сдува опилок с линии реза - для большего удобства при работе
- Система Precision Control для увеличения точности пропилов
- Глубина пропила в алюминии - до 20 миллиметров, в нелегированной стали - до 10 миллиметров