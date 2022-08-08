Преимущества

Система SDS - для быстрой и простой замены рабочей оснастки

Удобная работа даже в темном помещении, благодаря встроенной подсветке

Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой

Совместимость с новой направляющей шиной - для выполнения точных пропилов

Для удобства выполнения пропилов под углом, инструмент оснащен надежной магниевой опорной подошвой с безынструментальной регулировкой

С помощью специального поворотного колесика на корпусе лобзика, легко и просто регулировать рабочую скорость в пределах от 800 до 3100 ходов в минуту

Отключаемая функция сдува опилок с линии реза - для большего удобства при работе

Система Precision Control для увеличения точности пропилов

Глубина пропила в алюминии - до 20 миллиметров, в нелегированной стали - до 10 миллиметров

Лобзик Bosch GST 140 BCE 0.601.515.000 - это профессиональный электроинструмент, используемый для выполнения прямых и криволинейных пропилов в различных материалах, а также пропилов под углом. Замена рабочей оснастки и регулировка опорной подошвы осуществляется безынструментальным способом