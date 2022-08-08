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Лобзик Bosch GST 140 BCE
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Bosch GST 140 BCE
    Арт. 77777Х14115
    5.0
    1
    Лобзик Bosch GST 140 BCE

      Лобзик Bosch GST 140 BCE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14115
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Bosch GST 140 BCE 0.601.515.000 - это профессиональный электроинструмент, используемый для выполнения прямых и криволинейных пропилов в различных материалах, а также пропилов под углом. Замена рабочей оснастки и регулировка опорной подошвы осуществляется безынструментальным способом

        Преимущества

        • Система SDS - для быстрой и простой замены рабочей оснастки
        • Удобная работа даже в темном помещении, благодаря встроенной подсветке
        • Постоянное поддержание оборотов даже под нагрузкой
        • Совместимость с новой направляющей шиной - для выполнения точных пропилов
        • Для удобства выполнения пропилов под углом, инструмент оснащен надежной магниевой опорной подошвой с безынструментальной регулировкой
        • С помощью специального поворотного колесика на корпусе лобзика, легко и просто регулировать рабочую скорость в пределах от 800 до 3100 ходов в минуту
        • Отключаемая функция сдува опилок с линии реза - для большего удобства при работе
        • Система Precision Control для увеличения точности пропилов
        • Глубина пропила в алюминии - до 20 миллиметров, в нелегированной стали - до 10 миллиметров