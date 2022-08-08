Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD

Преимущества

2 ступени маятникового хода

Отсек для хранения ключа

Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами

В качестве оснастки подойдут лобзиковые пилки с Т-образными и U-образными хвостовиками

Регулируемая опора для пропилов под углом 15°, 30° и 45°

Клипса обеспечивает удобное хранение шнура

Встроенный вентилятор удаляет пыль

Алюминиевая опора - для долгого срока службы

Встроенный переходник позволяет подключать пылесос

3 пилки в комплекте

Кейс - для удобства хранения и транспортировки лобзика SKIL 4381LD F0154381LD

Лобзик SKIL 4381LD F0154381LD оснащен двигателем мощностью 500 Вт. Скобовидная рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает надежное удержание инструмента. Функция регулировки оборотов позволяет максимально точно подбирать скорость под работу с различными материалами. В комплекте идут 3 лобзиковые пилки, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки. В кейсе удобно хранить и транспортировать инструмент и оснастку