Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD
Арт. 77777Х14148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик SKIL 4381LD F0154381LD оснащен двигателем мощностью 500 Вт. Скобовидная рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает надежное удержание инструмента. Функция регулировки оборотов позволяет максимально точно подбирать скорость под работу с различными материалами. В комплекте идут 3 лобзиковые пилки, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки. В кейсе удобно хранить и транспортировать инструмент и оснастку
Преимущества
- 2 ступени маятникового хода
- Отсек для хранения ключа
- Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами
- В качестве оснастки подойдут лобзиковые пилки с Т-образными и U-образными хвостовиками
- Регулируемая опора для пропилов под углом 15°, 30° и 45°
- Клипса обеспечивает удобное хранение шнура
- Встроенный вентилятор удаляет пыль
- Алюминиевая опора - для долгого срока службы
- Встроенный переходник позволяет подключать пылесос
- 3 пилки в комплекте
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки лобзика SKIL 4381LD F0154381LD