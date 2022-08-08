Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD
    Арт. 77777Х14148
    5.0
    1
    Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD
    Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD
    Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD
      Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD
      Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD
      Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD

      Лобзик Skil 4381 500Вт TURBO 3п+к F.015.438.1LD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х14148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик SKIL 4381LD F0154381LD оснащен двигателем мощностью 500 Вт. Скобовидная рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает надежное удержание инструмента. Функция регулировки оборотов позволяет максимально точно подбирать скорость под работу с различными материалами. В комплекте идут 3 лобзиковые пилки, поэтому можно приступать к работе сразу после покупки. В кейсе удобно хранить и транспортировать инструмент и оснастку

        Преимущества

        • 2 ступени маятникового хода
        • Отсек для хранения ключа
        • Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами
        • В качестве оснастки подойдут лобзиковые пилки с Т-образными и U-образными хвостовиками
        • Регулируемая опора для пропилов под углом 15°, 30° и 45°
        • Клипса обеспечивает удобное хранение шнура
        • Встроенный вентилятор удаляет пыль
        • Алюминиевая опора - для долгого срока службы
        • Встроенный переходник позволяет подключать пылесос
        • 3 пилки в комплекте
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки лобзика SKIL 4381LD F0154381LD