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Бензиновый триммер Makita EM2650UH
4.5
6
32 823 ₽
39 000 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Makita EM2650UH
    Арт. О00000014070
    4.5
    6
    Бензиновый триммер Makita EM2650UH
    Бензиновый триммер Makita EM2650UH
    Бензиновый триммер Makita EM2650UH
      Бензиновый триммер Makita EM2650UH
      Бензиновый триммер Makita EM2650UH
      Бензиновый триммер Makita EM2650UH

      Бензиновый триммер Makita EM2650UH

      • -6 177 ₽
      32 823 ₽
      39 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000014070
      4.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		12.1
      Мощность, л.с.
      		1.1
      Все характеристики
      • -6 177 ₽
      32 823 ₽
      39 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка Makita EM2650UH удобен для обработки участков, заросших плотной растительностью. В качестве оснастки можно установить катушку с леской или 3-лопастной нож. Топливный бак увеличенного объема способствует продолжительной работе

        Преимущества

        • 4-х тактный двигатель MM4 с низким уровнем выбросов
        • Прочный стальной вал
        • Удобная велосипедная рукоятка
        • Плечевой ремень
        • Два режущих инструмента: катушка с леской и нож
        • Наличие праймера для быстрого запуска двигателя