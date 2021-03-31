Бензиновый триммер Makita EM2650UH
Арт. О00000014070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|12.1
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Мощность, л.с.
|1.1
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- Газонокосилка Makita EM2650UH удобен для обработки участков, заросших плотной растительностью. В качестве оснастки можно установить катушку с леской или 3-лопастной нож. Топливный бак увеличенного объема способствует продолжительной работе
Преимущества
- 4-х тактный двигатель MM4 с низким уровнем выбросов
- Прочный стальной вал
- Удобная велосипедная рукоятка
- Плечевой ремень
- Два режущих инструмента: катушка с леской и нож
- Наличие праймера для быстрого запуска двигателя