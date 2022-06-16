Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук

Преимущества

Изготовлены из высокоэффективной быстрорежущей стали с добавлением кобальта и имеют прецизионную шлифовку

Удобная упаковка

Набор сверл Metabo 627157000 предназначен для профессионального использования. Сверла применяют для различных металлов с прочностью при растяжении до 1100 Н/мм². Оснастка изготовлена из высокоэффективной быстрорежущей стали с добавлением кобальта и имеет прецизионную шлифовку. В наборе сверла диаметром от 1 до 10 мм, поставляется в металлическом кейсе.