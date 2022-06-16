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Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук
5.0
1
4 999 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук
    Арт. О00000011413
    5.0
    1
    Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук
    Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук
    Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук
      Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук
      Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук
      Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук

      Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук

      4 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011413
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      4 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл Metabo 627157000 предназначен для профессионального использования. Сверла применяют для различных металлов с прочностью при растяжении до 1100 Н/мм². Оснастка изготовлена из высокоэффективной быстрорежущей стали с добавлением кобальта и имеет прецизионную шлифовку. В наборе сверла диаметром от 1 до 10 мм, поставляется в металлическом кейсе.

        Преимущества

        • Изготовлены из высокоэффективной быстрорежущей стали с добавлением кобальта и имеют прецизионную шлифовку
        • Удобная упаковка