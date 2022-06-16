Набор сверел Metabo 627157000, 1-10 мм, HSS-Co, 19 штук
Арт. О00000011413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|19
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Диаметр, мм
|1, 10
- Набор сверл Metabo 627157000 предназначен для профессионального использования. Сверла применяют для различных металлов с прочностью при растяжении до 1100 Н/мм². Оснастка изготовлена из высокоэффективной быстрорежущей стали с добавлением кобальта и имеет прецизионную шлифовку. В наборе сверла диаметром от 1 до 10 мм, поставляется в металлическом кейсе.
Преимущества
- Изготовлены из высокоэффективной быстрорежущей стали с добавлением кобальта и имеют прецизионную шлифовку
- Удобная упаковка