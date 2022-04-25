Набор сверл по металлу Makita D-30508, 5 штук

Преимущества

Максимальная точность сверления

Широкая область применения

Набор спиральных сверл Makita D-30508 предназначен для сверления металла с максимальной точностью. Самоцентрующийся крестообразно подточенный наконечник сочетает активное сверление и идеальное центрирование без увода, чтобы обеспечивает максимальную точность. Сверла предназначены для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах. Сверла снабжены цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначены для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами.