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Набор сверл по металлу Makita D-30508, 5 штук
5.0
2
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Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Makita D-30508, 5 штук
    Арт. 901363579
    5.0
    2
    Набор сверл по металлу Makita D-30508, 5 штук

      Набор сверл по металлу Makita D-30508, 5 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363579
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		4, 5, 6, 8, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор спиральных сверл Makita D-30508 предназначен для сверления металла с максимальной точностью. Самоцентрующийся крестообразно подточенный наконечник сочетает активное сверление и идеальное центрирование без увода, чтобы обеспечивает максимальную точность. Сверла предназначены для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах. Сверла снабжены цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначены для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами.

        Преимущества

        • Максимальная точность сверления
        • Широкая область применения 