Набор сверл Metabo 627119000, HSS-CO, 2-8 мм, 6 штук

Преимущества

Изготовлены из легированной кобальтом высокоэффективной быстрорежущей стали

Угол режущей части 135 градусов



Набор сверл HSS-G Metabo 627119000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности до 1100 Н/мм, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из легированной кобальтом высокоэффективной быстрорежущей стали. Угол режущей части 135 градусов. Набор состоит из 6 сверл с цилиндрическим хвостовиком. Работают в правом направлении. При работе рекомендуется использовать смазку. В комплекте 6 шт.: 2; 3; 4; 5; 6; 8 мм;