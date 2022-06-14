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Набор сверл Metabo 627119000, HSS-CO, 2-8 мм, 6 штук
5.0
3
2 779 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627119000, HSS-CO, 2-8 мм, 6 штук
    Арт. 9013635113
    5.0
    3
    Набор сверл Metabo 627119000, HSS-CO, 2-8 мм, 6 штук

      Набор сверл Metabo 627119000, HSS-CO, 2-8 мм, 6 штук

      2 779 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013635113
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		6
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      2 779 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл HSS-G Metabo 627119000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности до 1100 Н/мм2, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из легированной кобальтом высокоэффективной быстрорежущей стали. Угол режущей части 135 градусов. Набор состоит из 6 сверл с цилиндрическим хвостовиком. Работают в правом направлении. При работе рекомендуется использовать смазку. В комплекте 6 шт.: 2; 3; 4; 5; 6; 8 мм;

        Преимущества

        • Изготовлены из легированной кобальтом высокоэффективной быстрорежущей стали
        • Угол режущей части 135 градусов